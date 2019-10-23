Анджелина Джоли рассказала о расставании с мужем [ Редактировать ]
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно показала огромный особняк, рассказала о том, как переживала расставания с Брэдом Питтом. Этими интимными подробностями звезда поделилась в интервью The Sun.
Так, не секрет, что бракоразводный процесс звездной пары оказался сложным. Супруги долгое время не могли прийти к согласию относительно опеки над своими шестью детьми, а также уладить и некоторые финансовые вопросы. Расставание с Питтом Джоли переживала тяжело - четыре года она даже не снималась в кино.
Анджелина сказала, что темный период в ее жизни ей помогли пережить ее дети, 18-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 11-летние Вивьен и Нокс.
"Последние несколько лет в моей жизни были не самыми легкими, у меня были свои взлеты и падения. Я не чувствовала себя сильной. У всех бывают трудные времена. Моя сила - от моих детей. Я не работала, я нужна была им дома. Любой, кто является родителем, знает, что в нас есть сила, которая растет, когда нам просто нужно пережить все, чтобы быть достаточно сильным для детей", - рассказала актриса.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли разделась для глянца.
по теме
На глазах у детей: Анджелину Джоли "подловили" на горячих поцелуях
Известная актриса шокировала публику
"Я не узнавала себя": Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод
Известно, что долгое время бывшие супруги хранили молчания касательно своей личной жизни
Маша Ефросинина показала повзрослевшую дочь (фото)
Редкое фото с дочерью Наной звезда разместила в Instagram
"Ты убиваешь": Тина Кароль поразила фанатов новым образом
Известная украинская певица поразила поклонников нежным утренним образом
Джек Воробей станет женщиной
Стало известно, что Disney планирует перезапуск культовой серии приключений "Пиратов Карибского моря"