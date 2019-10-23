Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно показала огромный особняк, рассказала о том, как переживала расставания с Брэдом Питтом. Этими интимными подробностями звезда поделилась в интервью The Sun.

Так, не секрет, что бракоразводный процесс звездной пары оказался сложным. Супруги долгое время не могли прийти к согласию относительно опеки над своими шестью детьми, а также уладить и некоторые финансовые вопросы. Расставание с Питтом Джоли переживала тяжело - четыре года она даже не снималась в кино.

Анджелина сказала, что темный период в ее жизни ей помогли пережить ее дети, 18-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 11-летние Вивьен и Нокс.

"Последние несколько лет в моей жизни были не самыми легкими, у меня были свои взлеты и падения. Я не чувствовала себя сильной. У всех бывают трудные времена. Моя сила - от моих детей. Я не работала, я нужна была им дома. Любой, кто является родителем, знает, что в нас есть сила, которая растет, когда нам просто нужно пережить все, чтобы быть достаточно сильным для детей", - рассказала актриса.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли разделась для глянца.