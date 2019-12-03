"Перезагрузка" ГБР: Труба сделал заявление [ Редактировать ]
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал о достижениях ведомства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Также он поблагодарил следователей и пожелал им оставаться профессионалами.
"Украина более 20 лет ждала ГБР, и только через год - без всякой поддержки, в условиях правового хаоса, вопреки, а не благодаря многим процессам, мы создали и запустили в работу центральный аппарат и семь территориальных управлений", - написал он.
За год - более 30 000 уголовных производств. Половина из них - по правоохранителям. 150 - по чиновникам, включая пятого президента Украины. Это стало основой для тех политических процессов, которые впоследствии произошли. Я благодарю команду, следователям, желаю оставаться профессиональными и верными своим принципам.
Ранее стало известно о том, кто может стать новым главой Госбюро расследований вместо Романа Трубы.
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