Кто станет новым главой ГБР: в СМИ появилась информация [ Редактировать ]
Новым главой Госбюро расследований вместо Романа Трубы может стать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак. Об этом пишет "Украинская правда".
По данным издания, его кандидатура была согласована еще несколько недель назад.
"Кроме того, по словам собеседников УП в Генпрокуратуре, скандально известные аудиозаписи прослушки председателя ГБР передали в штаб Порошенко перед тем, как они оказались в сети. Собеседники УП говорят, что слив стал возможным благодаря усилиям бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в течение 15 дней президент Владимир Зеленский должен либо ветировать, либо подписать принятый сегодня Верховной Радой новый закон о ГБР.
"Через 5 суток после увольнения Романа Трубы для ГБР должны найти временного руководителя, а за 4 месяца - полноценную замену", - отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в Луганской области назначили нового прокурора.
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