На Филиппины обрушился тайфун "Тисой", во время которого погибли по меньшей мере 17 человек. Около полумиллиона людей были эвакуированы. Об этом сообщает Bloomberg

Ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству, оценивается местными властями в $15,7 млн.

Главный удар стихии пришелся на провинцию Сорсогон. Досталось и столице страны, где отмечались сильные дожди. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участки нескольких дорог.

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Во вторник также приостановил работу международный аэропорт в Маниле.

"Тисой" является двадцатым тайфуном, который обрушился на Филиппины в этом году. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 150 км/ч.

Ранее сообщалось о том, что на Сицилии произошло мощное извержение вулкана, а также на протесты в Барселоне вышли полмиллиона людей.