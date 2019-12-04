Опасный тайфун на Филиппинах "убивает" людей [ Редактировать ]
На Филиппины обрушился тайфун "Тисой", во время которого погибли по меньшей мере 17 человек. Около полумиллиона людей были эвакуированы. Об этом сообщает Bloomberg
Ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству, оценивается местными властями в $15,7 млн.
Главный удар стихии пришелся на провинцию Сорсогон. Досталось и столице страны, где отмечались сильные дожди. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участки нескольких дорог.
Во вторник также приостановил работу международный аэропорт в Маниле.
"Тисой" является двадцатым тайфуном, который обрушился на Филиппины в этом году. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 150 км/ч.
Ранее сообщалось о том, что на Сицилии произошло мощное извержение вулкана, а также на протесты в Барселоне вышли полмиллиона людей.
по теме
Будьте осторожны: в Украине новая волна "разводов" на деньги
Украинцев снова пытаются обмануть и всевозможными способами "развести" на деньги
ДТП на Київщині: Porsche зіткнувся з маршруткою
Двое загиблих і двоє поранених внаслідок ДТП на Київщині. Аварія сталася на одному з перехресть міста Бучі кілька годин тому
Затори національного масштабу: Україну охопила епідемія ДТП
З приходом зими Україну охопила епідемія ДТП. Сніг і ожеледицю багато водіїв традиційно зустріли на літній гумі
В Киеве горит элитная новостройка (видео)
Во вторник, 3 декабря, в центре Киева, в жилом комплексе "Новопечерские липки", в одном из домов, произошел пожар
На Волині у лісництві розстріляли ціле стадо ланей
Небачена жорстокість на Волині. У місцевому лісництві хтось із невідомих причин розстріляв ціле стадо ланей. Туші вбитих тварин так і лишили розкиданими по вольєру