Японию накроют два мощных тайфуна [ Редактировать ]
22 октября, в Японии ожидается сильный тайфун "Нэогури", а 26 октября побережья достигнет "Буалой". Об этом сообщает главное метеоуправление страны.
Порывы ветра будут достигать 45 метров в секунду. Еще один тайфун Буалой также подойдет с юга.
Он ударит по восточному побережью Японии в ночь на 26 октября, его скорость во время порывов ветра может достигнуть 50 метров в секунду.
Ранее сообщалось о том, что на Сицилии произошло мощное извержение вулкана, а также на протесты в Барселоне вышли полмиллиона людей.
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