22 октября, в Японии ожидается сильный тайфун "Нэогури", а 26 октября побережья достигнет "Буалой". Об этом сообщает главное метеоуправление страны.



Порывы ветра будут достигать 45 метров в секунду. Еще один тайфун Буалой также подойдет с юга.

Он ударит по восточному побережью Японии в ночь на 26 октября, его скорость во время порывов ветра может достигнуть 50 метров в секунду.