Украинцев снова пытаются обмануть и всевозможными способами "развести" на деньги. Так жителям страны приходят сообщения, через которые выманивают средства.

Так, если на ваш номер телефона пришло сообщение о пополнении мобильного счета, не спешите радоваться. Сразу после этого приходит смс о том, что отправитель перепутал номера и просит вернуть деньги.

Не спешите идти на встречу неизвестному. Позвоните мобильному оператору и уточните, действительно ли поступали деньги на ваш номер.

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Если оператор не подтверждает информацию, не вздумайте ни под каким предлогом пересылать деньги.

Отметим, что номер телефона, с которого якобы пришли деньги, спустя несколько минут после "операции" был выключен.

Ранее мы писали о новом способе мошенников, в ходе которого выманивают деньги у украинцев. Также читайте об еще одной кредитной схеме мошенников.