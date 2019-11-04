Будьте внимательны: в сети появилась новая схема развода [ Редактировать ]
Украинцев снова пытаются обмануть, придумав новую схему мошенничества. О ней рассказал мужчина, который едва не стал жертвой аферистов.
Так, "жертва" разместила объявление на OLX о продаже телефона за 18 000 грн. В этот же день позвонил парень с Винницы. Он сказал о том, что его сестре сегодня же нужен этот телефон на день рождения.
Мужчины договорились о встрече, покупатель сказал что продавца заберет таксист, которому он должен отдать телефон сразу же после перевода денег на карту.
Через час приехал "таксист" на автомобиле Chevrolet с номерами BM8256BC.
Когда продавец телефона сел в машину, ему сразу же пришло смс-сообщение на номер о зачисление 18000 грн с абсолютно неизвестного номера, который не является номером "Приват банка". Проверив через баланс через "Приват 24" - денег на карте не оказалось.
Будьте внимательны и доверяйте только сообщениям с официальных номеров банков.
Ранее мы писали о новом способе мошенников, в ходе которого выманивают деньги у украинцев. Также читайте об еще одной кредитной схеме мошенников.
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