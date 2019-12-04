Собака сожгла дом, включив микроволновку [ Редактировать ]
В Англии собаку оставили одного дома. Пока никого не было, пес включил микроволновую печь и сжег дом. Об инциденте сообщает служба ВВС.
Событие произошло в Станфорд-ле-Хоп в английском графстве Эссекс. Хозяева хаски одного дома и пожалели об этом. Они до сих пор не могут понять, как он смог включить микроволновую печь.
В духовке оказалась пачка булочек, упаковка которых начала гореть.
Пес при пожаре не пострадал. Специалисты назвали инцидент "очень странным случаем", и посоветовали более внимательно следить за своими питомцами, а также не оставлять ничего в микроволновках.
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