Выпрыгивали с пятого этажа: в центре Одессы "вспыхнул" пожар [ Редактировать ]
В Одессе горит шестиэтажный дом - памятник архитектуры. Люди, которые находились в доме, выпрыгивали с пятого этажа. Об этом сообщает Думская.
"Все произошло внезапно, пошел черный чадный дым, еле выбрались из здания", - рассказал один из сотрудников института морской биологии.
Пострадало не менее 10 человек. В связи с происшествием городской голова Геннадий Труханов прибыл на Троицкую.
Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге загорелся троллейбус
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