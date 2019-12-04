В Одессе горит шестиэтажный дом - памятник архитектуры. Люди, которые находились в доме, выпрыгивали с пятого этажа. Об этом сообщает Думская.

Читайте также 67 автомобилей в снежной ловушке: непогода заблокировала движение

"Все произошло внезапно, пошел черный чадный дым, еле выбрались из здания", - рассказал один из сотрудников института морской биологии.

Пострадало не менее 10 человек. В связи с происшествием городской голова Геннадий Труханов прибыл на Троицкую.