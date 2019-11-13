Женщина бросила работу ради котят [ Редактировать ]
В Англии женщина бросила высокооплачиваемую работу ради приюта для котят. Об этом сообщает Daily Mail.
Известно, что 54-летняя Трейси работала ипотечным брокером более 35 лет. Чтобы справиться со стрессом на работе, она завела бенгальскую кошку по кличке Белла, которая и стала причиной желания стать волонтером в приюте для кошек Cats Protection.
Зарплата была невысокой, но Аткин решила, что деньги для нее не так важны, и согласилась.
"Мне так повезло! Это работа, которая доставляет мне удовольствие. Мы помогаем котятам привыкнуть к людям и обрести хозяев", - рассказала она.
Ранее сообщалось, что в США кота приговорили к "одиночному заключению".
по теме
Олень жестоко отомстил охотнику
В США в штате Арканзаз олень жестоко убил 66-летнего охотника
Маленький слоненок сыграл в футбол: забавное видео
В сети появилось видео, как маленький слоненок играет в футбол
Леопард растерзал шестилетнего мальчика
В Индии в штате Уттаракханд произошел жуткий инцидент
Мужчина навязался в тюрьму ради еды
В Индии мужчину арестовали и отправили в тюрьму из-за ложных сообщений о предстоящих взрывах