В Шотландии кладоискатель обнаружил большой самородок, который стоит 80 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Находка весит 22 карата. Мужчина погружался в реку и обнаружил один фрагмент золота, а потом и второй. Єти два куска были в 30 сантиметрах друг от друга.

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"На текущий момент это самый большой самородок из всех существующих в Великобритании. В нем нет примесей. Это поистине уникальная находка", - заявил автор книги Gold Occurrences In The UK (Золотые явления Британии) Ли Палмер.

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