Пожар в Одессе: сколько пострадало человек [ Редактировать ]
В среду, 4 декабря, в Одессе произошел жуткий пожар. В обгоревшем здании колледжа обвалилась крыша. Погибла преподаватель колледжа 1976 года рождения. Помимо этого, обновился список пострадавших:
Студенты:
1. Чернявская Кристина, 2002 г.р.
2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.
3. Свердленко Софья, 2002 г.р.
4. Куртеева Мария, 2003 г.р.
5. Бахчиванжи Елена, 2003 г.р.
6. Бац Анна, 2003 г.р.
7. Беркатюк Виктория, 2003 г.р.
8. Новицкий Юрий, 2003 г.р.
9. Савельева Ирина, 18 лет.
10. Рокина Елена, 2001 г.р.
11. Белинская Руслана, 2001 г.р.
12. Винарчук Елена, 2002 г.р.
Сотрудники колледжа:
13. Глазкова Любовь Сергеевна
14. Хмарская Виктория Васильевна
15. Попова Наталья Петровна
16. Кубко Ирина Васильевна
Напомним, в Одессе загорелся шестиэтажный дом - памятник архитектуры.
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