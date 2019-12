На 1-м этапе Кубка мира по биатлону завершилась индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км. Победу одержал 31-летний многократный чемпион Франци Мартен Фуркад.

Лучшим украинцем на дистанции стал Дмитрий Пидручный, проигравший победителю Мартену Фуркаду 4:15,5.

Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд.

Индивидуальная гонка. Мужчины.

1. Мартен Фуркад (0+0+0+1) 53:11,9

2. Симон Дестье (0+1+0+0) +12,7

3. Кантен Фийон Майе (2+0+0+1) +1:50,8

...

20. Дмитрий Пидручный (2+0+0+1) +4:14,5

38. Артем Прима (1+2+0+1) +5:57,0

54. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) +6:56,6

74. Артем Тищенко (1+0+1+0) +8:54,5

84. Антон Дудченко (0+1+1+3) +9:38,8

Here are the best athletes who took the men’s individual podium in #OST19, @martinfkde, @simondstx and @quentinfillon! Congratulations to @FedFranceSki on this perfect result! Don’t forget that you can rewatch the entire competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/WCWgzPaNro