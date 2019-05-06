Биатлон. Кубок мира: утвержден календарь соревнований сезона 2019-2020 [ Редактировать ]
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
Международный союз биатлонистов (IBU) представил расписание этапов Кубка мира сезона 2019/2020.
Открывать 43 по счету сезон будет этап в шведском Эстерсунде, который в минувшем чемпионате принимал мировое первенство. Организаторы учли горький опыт заокеанских уик-эндов, и в нынешнем розыгрыше исключили их. После годичного перерыва гонки пройдут во французском Анси, а также финском Контиолахти.
Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля 2020 года в итальянском Антхольце. Заключительные старты состоятся в норвежском Холменколлене, который застолбил за собой это право на ближайшие четыре года.
Напомним, что украинские мужчины заняли 10 место в Кубке наций сезона 2018/2019, позволяющее им задействовать в гонках по 5 биатлонистов, так же, как и нашим девушкам.
Кубок мира 2019/2020:
1-й этап - Остерсунд (Швеция). 30 ноября - 8 декабря 2019 года
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
30 ноября, 14:10. Смешанная эстафета (супермикст)
30 ноября, 16:00. Смешанная эстафета
01 декабря, 13:30. Спринт, 10 км, мужчины
01 декабря, 16:30. Спринт, 7,5 км, женщины
04 декабря, 17:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
05 декабря, 17:20. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
07 декабря, 18:30. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
08 декабря, 16:30. Эстафета, 4х6 км, женщины
2-й этап - Хохфильцен (Австрия). 13 декабря - 15 декабря 2019 года
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
13 декабря, 12:30. Спринт, 7,5 км, женщины
13 декабря, 12:30. Спринт, 10 км, мужчины
14 декабря. 12:30. Эстафета, 4х6 км, женщины
14 декабря. 15:55. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15 декабря. 13:00. Гонка преследования, 10 км, женщины
15 декабря. 15:00. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
3-й этап - Анси (Франция). 19 декабря - 22 декабря 2019 года
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
19 декабря, 15:15. Спринт, 10 км, мужчины
20 декабря, 15:15. Спринт, 7,5 км, женщины
21 декабря, 14:00. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
21 декабря, 16:00. Гонка преследования, 10 км, женщины
22 декабря, 13:10. Масс-старт, 15 км, мужчины
22 декабря, 15:15. Масс-старт, 12,5 км, женщины
4-й этап - Оберхоф (Германия). 9 января - 12 января 2020 года
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
09 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины
10 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины
11 января, 13:00. Гонка преследования, 10 км, женщины
11 января, 15:15. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
12 января, 13:45. Масс-старт, 12,5 км, женщины
12 января, 15:30. Масс-старт, 15 км, мужчины
5-й этап - Рупольдинг (Германия). 15 января - 19 января 2020 года
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
15 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины
16 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины
17 января, 15:30. Эстафета, 4х6 км, женщины
18 января, 15:15. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
19 января, 13:15. Гонка преследования, 10 км, женщины
19 января, 15:30. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
6-й этап - Поклюка (Словения). 23 января - 26 января 2020 года
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
23 января, 15:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
24 января, 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
25 января, 14:15. Смешанная эстафета (супермикст)
25 января, 16:00. Смешанная эстафета
26 января, 13:15. Масс-старт, 15 км, мужчины
26 января, 16:00. Масс-старт, 12,5 км, женщины
Чемпионат мира - Антхольц (Италия). 13 февраля - 23 февраля 2020 года
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
13 февраля, 15:45. Смешанная эстафета (супермикст)
14 февраля, 15:45. Спринт, 7,5 км, женщины
15 февраля, 15:45. Спринт, 10 км, мужчины
16 февраля, 14:00. Гонка преследования, 10 км, женщины
16 февраля, 16:15. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
18 февраля, 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
19 февраля, 15:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
20 февраля, 16:15. Смешанная эстафета
22 февраля, 12:45. Эстафета, 4х6 км, женщины
22 февраля, 15:45. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
23 февраля, 13:45. Масс-старт, 12,5 км, женщины
23 февраля, 16:20. Масс-старт, 15 км, мужчины
7-й этап - Нове Место (Чехия). 5 марта - 8 марта 2020 года
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
5 марта, 18:35. Спринт, 7,5 км, женщины
6 марта, 18:30. Спринт, 10 км, мужчины
7 марта, 15:00. Эстафета, 4х6 км, женщины
7 марта, 18:00. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
8 марта, 12:45. Масс-старт, 12,5 км, женщины
8 марта, 14:45. Масс-старт, 15 км, мужчины
8-й этап - Контиолахти (Финляндия). 12 марта - 15 марта 2020 года
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
12 марта, 18:30. Спринт, 10 км, мужчины
13 марта, 18:30. Спринт, 7,5 км, женщины
14 марта, 14:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
14 марта, 16:45. Гонка преследования, 10 км, женщины
15 марта, 14:15. Смешанная эстафета (супермикст)
15 марта, 16:15. Смешанная эстафета
9-й этап - Холменколлен (Норвегия). 21 марта - 24 марта 2020 года
Фото: visitoslo.com
20 марта, 14:15. Спринт, 7,5 км, женщины
20 марта, 17:45. Спринт, 7,5 км, женщины
21 марта, 13:45. Гонка преследования, 10 км, женщины
21 марта, 15:30. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
22 марта, 15:00. Масс-старт, 12,5 км, женщины
22 марта, 16:45. Масс-старт, 15 км, мужчины
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