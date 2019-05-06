Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Международный союз биатлонистов (IBU) представил расписание этапов Кубка мира сезона 2019/2020.

Открывать 43 по счету сезон будет этап в шведском Эстерсунде, который в минувшем чемпионате принимал мировое первенство. Организаторы учли горький опыт заокеанских уик-эндов, и в нынешнем розыгрыше исключили их. После годичного перерыва гонки пройдут во французском Анси, а также финском Контиолахти.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля 2020 года в итальянском Антхольце. Заключительные старты состоятся в норвежском Холменколлене, который застолбил за собой это право на ближайшие четыре года.

Напомним, что украинские мужчины заняли 10 место в Кубке наций сезона 2018/2019, позволяющее им задействовать в гонках по 5 биатлонистов, так же, как и нашим девушкам.

Кубок мира 2019/2020:

1-й этап - Остерсунд (Швеция). 30 ноября - 8 декабря 2019 года

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

30 ноября, 14:10. Смешанная эстафета (супермикст)

30 ноября, 16:00. Смешанная эстафета

01 декабря, 13:30. Спринт, 10 км, мужчины

01 декабря, 16:30. Спринт, 7,5 км, женщины

04 декабря, 17:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

05 декабря, 17:20. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

07 декабря, 18:30. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

08 декабря, 16:30. Эстафета, 4х6 км, женщины

2-й этап - Хохфильцен (Австрия). 13 декабря - 15 декабря 2019 года

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

13 декабря, 12:30. Спринт, 7,5 км, женщины

13 декабря, 12:30. Спринт, 10 км, мужчины

14 декабря. 12:30. Эстафета, 4х6 км, женщины

14 декабря. 15:55. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15 декабря. 13:00. Гонка преследования, 10 км, женщины

15 декабря. 15:00. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

3-й этап - Анси (Франция). 19 декабря - 22 декабря 2019 года

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

19 декабря, 15:15. Спринт, 10 км, мужчины

20 декабря, 15:15. Спринт, 7,5 км, женщины

21 декабря, 14:00. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

21 декабря, 16:00. Гонка преследования, 10 км, женщины

22 декабря, 13:10. Масс-старт, 15 км, мужчины

22 декабря, 15:15. Масс-старт, 12,5 км, женщины

4-й этап - Оберхоф (Германия). 9 января - 12 января 2020 года

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

09 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины

10 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины

11 января, 13:00. Гонка преследования, 10 км, женщины

11 января, 15:15. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

12 января, 13:45. Масс-старт, 12,5 км, женщины

12 января, 15:30. Масс-старт, 15 км, мужчины

5-й этап - Рупольдинг (Германия). 15 января - 19 января 2020 года

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

15 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины

16 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины

17 января, 15:30. Эстафета, 4х6 км, женщины

18 января, 15:15. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

19 января, 13:15. Гонка преследования, 10 км, женщины

19 января, 15:30. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

6-й этап - Поклюка (Словения). 23 января - 26 января 2020 года

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

23 января, 15:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

24 января, 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

25 января, 14:15. Смешанная эстафета (супермикст)

25 января, 16:00. Смешанная эстафета

26 января, 13:15. Масс-старт, 15 км, мужчины

26 января, 16:00. Масс-старт, 12,5 км, женщины

Чемпионат мира - Антхольц (Италия). 13 февраля - 23 февраля 2020 года

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

13 февраля, 15:45. Смешанная эстафета (супермикст)

14 февраля, 15:45. Спринт, 7,5 км, женщины

15 февраля, 15:45. Спринт, 10 км, мужчины

16 февраля, 14:00. Гонка преследования, 10 км, женщины

16 февраля, 16:15. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

18 февраля, 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

19 февраля, 15:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

20 февраля, 16:15. Смешанная эстафета

22 февраля, 12:45. Эстафета, 4х6 км, женщины

22 февраля, 15:45. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

23 февраля, 13:45. Масс-старт, 12,5 км, женщины

23 февраля, 16:20. Масс-старт, 15 км, мужчины

7-й этап - Нове Место (Чехия) . 5 марта - 8 марта 2020 года

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

5 марта, 18:35. Спринт, 7,5 км, женщины

6 марта, 18:30. Спринт, 10 км, мужчины

7 марта, 15:00. Эстафета, 4х6 км, женщины

7 марта, 18:00. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

8 марта, 12:45. Масс-старт, 12,5 км, женщины

8 марта, 14:45. Масс-старт, 15 км, мужчины

8-й этап - Контиолахти (Финляндия). 12 марта - 15 марта 2020 года

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

12 марта, 18:30. Спринт, 10 км, мужчины

13 марта, 18:30. Спринт, 7,5 км, женщины

14 марта, 14:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

14 марта, 16:45. Гонка преследования, 10 км, женщины

15 марта, 14:15. Смешанная эстафета (супермикст)

15 марта, 16:15. Смешанная эстафета

9-й этап - Холменколлен (Норвегия). 21 марта - 24 марта 2020 года

Фото: visitoslo.com

20 марта, 14:15. Спринт, 7,5 км, женщины

20 марта, 17:45. Спринт, 7,5 км, женщины

21 марта, 13:45. Гонка преследования, 10 км, женщины

21 марта, 15:30. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

22 марта, 15:00. Масс-старт, 12,5 км, женщины

22 марта, 16:45. Масс-старт, 15 км, мужчины