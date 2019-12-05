Девушка в поезде домогалась и била мужчин [ Редактировать ]
Поезд / Фото: shoppingpl.com
В Британии девушка устроила дебош в ночном поезде. Она приставала к мужчинам, а позже и вовсе подралась. Об этом сообщает Mirror.
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Сначала девушка вела себя очень шумно и вызывающе. Позже она громко разговаривала, грубила и надоедала остальным пассажирам.
Ей предложил сойти с поезда, но та проявила агрессию и ударила мужчину по лицу.
Ранее сообщалось, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.
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