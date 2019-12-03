Женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться. Об этом сообщает "РИА Новости".

Со своей жертвой мужчина познакомился в соцсетях, где он утверждал, что богат. Также, он рассказывал, что его родители обеспечены, а у него свой бизнес. После чего он предложил женщине выйти за него замуж.

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Но, перед браком она должна была доказать свою состоятельность перед его родителями. Женщина перевела на счет мошенника 15 миллионов рублей. Как только она это сделала, мужчина с деньгами исчез. Москвичка обратилась в полицию.