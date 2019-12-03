Женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться [ Редактировать ]
Женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться. Об этом сообщает "РИА Новости".
Со своей жертвой мужчина познакомился в соцсетях, где он утверждал, что богат. Также, он рассказывал, что его родители обеспечены, а у него свой бизнес. После чего он предложил женщине выйти за него замуж.
Но, перед браком она должна была доказать свою состоятельность перед его родителями. Женщина перевела на счет мошенника 15 миллионов рублей. Как только она это сделала, мужчина с деньгами исчез. Москвичка обратилась в полицию.
Ранее сообщалось, что крокодил зверски расправился с мужчиной.
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