На пляже нашли труп загадочно пропавшей модели [ Редактировать ]
В Англии на одном из общественных пляжей нашли мертвую модель, сообщает газета Daily Mail.
Известно, что накануне девушка позвонила ночью друзьям из парка, а на следующий день пропала. Через несколько дней ее тело нашли на общественном пляже города Бриксхем.
Со слов друзей, девушка, у которой остался двухлетний сын, с 19 лет работала моделью. Отмечается, что она страдала психическим расстройством и ранее уже бесследно исчезала, однако через пару дней возвращалась домой.
По делу будет проведено расследование. Причины исчезновения и смерти девушки не раскрываются.
Ранее сообщалось, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.
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