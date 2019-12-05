Хотіли якнайшвидше, а довелося відкласти. Верховна Рада так і не проголосувала за Виборчий кодекс, який мав на меті серед іншого скасувати мажоритарку. Палиці в колеса монобільшості встромили інші фракції - відмовилися голосувати за документ, якого в очі не бачили. Всі подробиці далі.

Ухвалити виборчій кодекс - швидко і без суперечок - планувала монобільшість з самого ранку. Документ на 800 сторінок, з тисячами поправок і нововведень, серед яких - і можливість голосувати переселенцям, і скасування мажоритарки.

"Буде за нашою концепцією розподілення по областям, кандидати будуть ділитися по областям і балотуватися в конкретному регіоні, по-друге - ми прибрали закриту пропорційну систему. Ми залишаємо, що тільки один лідер партії - Тимошенко чи Зеленський , який агітує по всій території України має право на позачергове розподілення мандатів, якщо партія проходить у ВР, в цьому суть зміни, а всі інші конкурують між собою, і хто більше отримав голосів виборців - він стає народним депутатом", - говорить Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу"

"Головне завдання, яке ми ставили перед собою - це припинити політичну корупцію, яка склалась як невід’ємна складова мажоритарної системи, тому те, що в цьому кодексі є відкриті списки, і саме головне - є можливість переселенцям голосувати на місцевих виборах - це робить його привабливим для виборця, при тому, що він має безліч недостатків, але вцілому це крок вперед, і ми це підтримуємо", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа за життя".

Але побачивши документ, три фракції зажадали перерви. Мовляв, документ в очі ніхто не бачив, а зміни вносять чи не в кожну статтю.

"Те, що зробила зараз монобільшість - це просто жах , президент вніс деякі правки, а після цього монобільшість переписала закон, в тому числі що влада через ЦВК зможе знімати кандидатів у президенти і депутати", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність".

"Комітет, на жаль, із 17 застережень врахував лише 14, а після цього вніс поправки майже в 110 статей , яких не існувало в зауваженнях президента. Це регулювання, що виборча комісія зобов’язана заключати угоди з твіттером, з гуглом для того, щоб розміщувати будь яку на цих носіях, що абсурдно", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

Тож після перерви монобільшість все ж вирішила піти на поступки - зняти виборчій кодекс з порядку денного та відкласти розгляд на наступний пленарний тиждень. А перед цим запросити представників усіх фракцій до розробки нових поправок.

"Кожна нова пропозиція буде проходити повну процедуру, аби не було як вчора - пождають 200 сторінок, за 5 хвилин розглядають, сьогодні кіт в мішку - не розумієм, за шо голосуєм", - говорить Роман Лозинський, народний депутат, "Голос".

"Ми вважаєм, що бюлетень, який пропонується - він абсолютно недієвий, тому що людині треба буде розібратися у величезній кількості інформації , яка насправді не буде викладена в бюлетені, а буде викладена на інших паперових носіях, які будуть розташовані у виборчій дільниці . Це створить додаткову плутанину , тому ми наполягаємо на поправці, які спростять для людей виборчій бюлетень, І другий кричуща новела полягає в тому що СБУ може невмотивовано листом звертатися до ЦВК і вона може скасовувати реєстрацію будь-якого кандидата, ми вважаємо це поліцейською державою, тому деякі поправки до кодексу є. В нашій фракції є фахівці з виборчого законодавства, вони будуть працювати в підготовчій групі", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа за життя".

Але наміри працювати у турборежимі у монобільшості не відкинули, робочій день продовжили та ухвалили закон щодо протидії рейдерству та захопленню земельних ділянок.

"Прийняття документу дозволить на законодавчому рівні створити дієві запобіжники для протидії протиправному захопленню земельних ділянок та забезпечити наповнення земельного кадастру", - говорить Микола Сольський, народний депутат, "Слуга народу".

55 - проти рейдерства - 362 "за".

І в цьому питанні всі фракції висловились "за". А одразу після голосування - слуги народу встигли між собою побитися, правда ховалися від телекамер.

"Як в дитячому садочку , розсядьтесь кожен на своє місце, ну дорослі люди".

З кулаками на Гео Лероса пішов Максим Бужанський. А все через те, що той дозволив собі з матюками звертатись до колег.

"Пан Гео має специфічне почуття гумору, я так думаю, коли він може собі неодноразово дозволити до колег по фракції говорити матом або ображати, і на ток шоу він дозволяє собі, ми не хочемо, щоб так відбувалось", - говорить Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу".

"Что могу сказать - ну , деруться по-немножку, меня порадовало, потому что как-то не та рада была , а тут раз - родное, повеяло прошлой радой", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

А вже надвечір, у мирній атмосфері, нардепи пішли розглядати тисячі поправок до законопроекту, який скасовує електронні майданчики, через які проводять оцінку майна.