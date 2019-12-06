Із Великої Британії до Непалу - пішки. Відома спортсменка Роузі Поуп хоче подолати 6 тисяч кілометрів, щоб зібрати гроші для постраждалих під час землетрусу, від якого уже кілька років намагаються оговтатися жителі Непалу.

Як триває подорож - Катерина Єлісєєва розкаже.

Турецьке місто між Європою та Азією - символічна зупинка для британки Роузі Поуп. Їй 73, і вже понад рік вона прямує до Катманду. По 12 кілометрів на день через увесь континент жінка долає, щоб зібрати кошти для жителів Непалу.

"Я не просто передам гроші на їжу. Я хочу допомогти людям інвестувати їх у проєкти, які дадуть свої плоди в майбутньому", - говорить Роузі Свейл Поуп, волонтерка.

Чотири роки тому в гімалайській країні стався землетрус магнітудою вісім. Загинули майже 9 тисяч людей. Стихія зруйнувала мільйон будинків, серед них пам'ятки з тисячолітньою історією. Країна відновлюється поступово, здебільшого завдяки фінансовій допомозі від інших держав та міжнародних організацій.

Роузі планує зібрати кілька сотень тисяч доларів. Каже, порівняно з лихом, від якого потерпають інші, її незручності - ніщо.

"Я можу, наприклад, спіткнутися дорогою. Але що тут такого? Зовсім інша справа, коли жителі далекої країни потерпають від нестачі ліків або втратили житло", - зазначила Роузі Свейл Поуп, волонтерка.

Власну ж домівку Роузі завжди бере із собою. Червоний напіввізок-напівнамет прямує за жінкою практично на прив'язі. У ньому вона відпочиває, де саме - щодня сюрприз.

Я ночую в полях, на вулицях. Коли мені зручно - встаю й біжу далі. Зустрічаю людей, з якими за інших обставин ніколи б не познайомилася. Я вже немолода, тож хочу прожити ці роки з користю", - розповідає Роузі Свейл Поуп, волонтерка.

Та для Роузі ця подорож - не перша. Чотири роки тому вона пробігла марафон від одного узбережжя США до іншого заради чоловіка, який помер від раку. У вісімдесятих перетнула Чилі верхи на коні, ще раніше - перепливла Атлантику. І все - заради доброчинності.

Нині Роузі оглядає пам'ятку Стамбула. Потім побіжить до Грузії. До Непалу планує дістатися влітку наступного року.