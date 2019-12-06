Несмотря на то, что за окном уже холодно, и даже морозно, не стоит отчаиваться и впадать в депрессию. Ведь всегда можно найти интересное занятие. Тем более, что в Киеве на этих выходных пройдет масса мероприятий. Выбирайте то, что ближе вам по душе. Позовите близких вам людей или соберите шумную компанию, и вперед на встречу приключениям.

Интерактивная выставка Ukraine WOW

В необычном месте - помещении главного столичного вокзала - будет проходить масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, цель которых больше рассказать об Украине. В их числе стена из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви; последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко; Апостол Ивана Федорова и азбука Георгия Нарбута и многое другое.

Когда: 7-8 декабря

Где: Центральный киевский ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1

Сколько стоит: 50 гривен, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий - бесплатно

Дискотека 80-х

Хотите окунуться в прошлое? Не проблема, сходите во Дворец спорта. Там пройдет дискотека в стиле 80-х. Выступать будут Ricchi E Poveri, Savage, немецкие звезды "Евровидения" Dschinghis Khan и Саманта Фокс. И никакой фонограммы, только драйв и живое исполнение.

Когда: 7 декабря, 19:00.

Где: Дворец спорта, площадь Спортивная, 1

Сколько стоит: от 690 гривен

Tyga

Известный американский рэппер Tyga впервые приедет в Украину. На концерте он представит свой седьмой альбом Lefendary, в котором расскажет о том, как быть легендой и не зазнаваться, не терять себя.

Когда: 7 декабря, 20:00

Где: Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119

Сколько стоит: 949-5500 гривен

Венский Филармонический Штраус-Оркестр

В Украине уже в третий раз выступит Венский оркестр. На этот раз зрителей погрузят в атмосферу пышных балов середины XIX века. Со сцены вы услышите произведения Штрауса, Брамса, Моцарта и других знаменитых классиков.

Когда: 7 декабря, 19:00.

Где: МЦКИ, Аллея Небесной Сотни, 1

Сколько стоит: от 690 гривен

"Один дома" на большом экране

В рамках ретроперспективы KyivMusicFilm украинцам в кинотеатре покажут культовый новогодний фильм "Один дома". Устройте традиционный просмотр киноленты не на диване с ноутбуков, а в большом кинозале.

Фильм будут показывать на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Когда: 7-8 декабря, 19:30.

Где: РЦ Блокбастер, River Mall

Сколько стоит: 150-210 гривен

Выставка Made in Chernobyl

В Киеве покажут выставку, которая проходила недавно в Чернобыле. Над работами трудились художники из разных страны и поколений непосредственно в зоне ЧАЭС. Они преследовали цель дать новую интерпретацию того, чем является Чернобыль спустя 33 года после катастрофы.

Когда: 7-8 декабря, вт-вс - с 11:00 до 19:00, пн - до 16:00

Где: Музей истории Киева, улица Богдана Хмельницкого, 7

Сколько стоит: от 45 гривен

Grand Rock Piano Show

Любители саундтреков из современных фильмов просто обязаны сходить на это шоу. Для вас прозвучат мелодии из "Интерстеллара", "Игры престолов", "Ромео и Джульеты" и многих других кинолент. Но самое интересное - хиты группы Queen.

Когда: 7 декабря, 19:00.

Где: Дворец культуры КПИ, проспект Победы, 37

Сколько стоит: 200-900 гривен

Rock Mozart Le Concert

На сцене дворца "Украина" устроят грандиозное шоу в честь известного австрийского композитора. Но его композиции будут звучать с необычной аранжировкой в стиле рок-музыки.

Когда: 7 декабря, 19:00

Где: Дворец "Украина", улица Б. Васильковская, 103

Сколько стоит: 1650-1950 гривен

"За кулисы киевской оперы"

Если давно хотели побывать за кулисами киевской оперы, то не упустите такую возможность. Путешествие по тайным уголкам театра пройдет в самый разгар подготовки к спектаклю. Так что настоящая атмосфера театрально-оперной суеты вам обеспечена.

Когда: 8 декабря, 17:20

Где: Национальная опера Украины, встреча перед памятником Лысенко возле Оперы ул Владимирская, 50

Сколько стоит: 150 гривен

Heilung

В Киеве выступит датская неофолк-группа, которая известна всему миру благодаря своими древнескандиновскими шоу. Не пропустите концерт и познайте культуру страны викингов.

Когда: 8 декабря, 19:00

Где: ЦКИ НАУ, проспект Любомира Гузара, 1

Сколько стоит: 150 гривен

Сеанс кототерапии

В Центре кототерапии на Воздвиженке киевлянам предлагают провести время с пушистиками и даже забрать домой бездомного.

Все животные из центра прошли обследования, стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Котиков отдают хозяев после прохождения собеседования и подписания договора.