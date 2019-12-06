Мужчина лишился половины черепа из-за взрыва в нарколаборатории. Об этом сообщает Daily Mail.

Половина его тела была обожжена, его парализовало. Но врачи удалили ему половину черепа.

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"Ожоги были ничто по сравнению с тем, что было после. Я лежал три месяца в коме", - рассказал артист, добавив, что у него было четыре сердечных приступа, а одна сторона его тела парализована.

Она рассказал, что процесс его выздоровления был мучительным и долгим. Он заново учится ходить и собирается в 2020 году выпустить новый альбом.