Умер легендарный дирижер [ Редактировать ]
На 77-м году ушел из жизни легендарный советский дирижер Марис Янсонс, сообщает dw.com.
По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Янсонс более 20 лет руководил оркестром филармонии Осло.
Также работал с многими известными коллективами, среди которых - ведущий симфонический оркестр Нидерландов Консертгебау, Берлинский, Венский, Кливлендский, Питтсбургский и Чикагский оркестры.
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