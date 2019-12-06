В Китае 36-летний житель устраивался на новую работу и умер посреди собеседования. Об этом пишет AsiaOne.

Мужчина отвечал на вопросы менеджера, но неожиданно потерял сознание и упал на пол.

Сотрудники фирмы вызвали "скорую" и человека экстренно госпитализировали, однако врачи ничем не смогли ему помочь. Он умер от внезапной остановки сердца.

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Выяснилось, что кандидат на предыдущем месте работы много трудился сверхурочно, именно это и заставило его искать новое место работы. Также у мужчины было высокое давление.

Ранее сообщалось, что умер легендарный дирижер.