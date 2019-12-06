Мужчина скончался посреди собеседования [ Редактировать ]
В Китае 36-летний житель устраивался на новую работу и умер посреди собеседования. Об этом пишет AsiaOne.
Мужчина отвечал на вопросы менеджера, но неожиданно потерял сознание и упал на пол.
Сотрудники фирмы вызвали "скорую" и человека экстренно госпитализировали, однако врачи ничем не смогли ему помочь. Он умер от внезапной остановки сердца.
Выяснилось, что кандидат на предыдущем месте работы много трудился сверхурочно, именно это и заставило его искать новое место работы. Также у мужчины было высокое давление.
Ранее сообщалось, что умер легендарный дирижер.
по теме
Мужчина умер из-за игры на телефоне
Мужчина заперся у себя в комнате, чтобы поиграть на смартфоне
Теракт на Лондонському мосту: поліція назвала імена жертв
Це 23-річна студентка Саскіа Джонс. Напередодні ідентифікували ще одного загиблого, Джека Меріта, йому було 25. За померлими відправили панахиду
Убийство ребенка в центре Киева: подозреваемые задержаны
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент
Расстрел авто в Киеве: крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент
На Донбасі загинули двоє українських захисників
Окупанти не припиняють застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Попередньої доби ворог обстріляв українські позиції