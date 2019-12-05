В Австралии полиция изъяла крупную партию наркотиков на сумму 800 миллионов долларов. Об этом сообщает местная полиция.

Операцию провели в Мельбурне силами федеральной полиции и пограничной службы Австралии.

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"Сотрудники австралийской погранслужбы обнаружили наркотики, спрятанные в партии акустических стереодинамиков, во время проверки груза в морском порту Мельбурна. В общей сложности было обнаружено 1,596 тонны метамфетамина и 37 кг героина на общую сумму 1,216 млрд австралийских долларов ($828,7 млн)", - говорится в сообщении.

По этому делу арестовали двоух мужчин в возрасте 37 и 38 лет и 37-летнюю женщину.