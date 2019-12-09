Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Такое решение приняли члены исполкома ВАДА.

Теперь Россия четыре года не сможет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх (в том числе летней Олимпиаде в Токио в 2020 году) и на чемпионатах мира.

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Кроме того, ВАДА запретил функционерам Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России в течение четырех лет посещать международные спортивные мероприятия.



Россия втянута в допинговые скандалы в связи с подменой результатов исследований спортсменов из России во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Ранее мы писали о том, что Ломаченко станет почетным послом Олимпийских игр.