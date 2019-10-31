Украинский спортсмен, боксер Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпиады-2020 в Токио.

Боксер будет одним из членов рабочей группы Международного Олимпийского комитета, где будут заниматься организацией квалификаций и самого боксерского турнира на Играх.

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Помимо украинского чемпиона в группу также вошли:

француженка Сара Орамун,

китаец Ху Цзяньгуан,

Мэри Ком из Индии,

нигериец Лукмо Лаваль,

марокканка Хадижа эль-Марди,

кубинец Хулио Сезар ла Круз,

американка Микаэла Майер,

новозеландец Дэвид Ньйока;

австралийка Шелли Уоттс.

Раньше сообщалось о том, что Ломаченко сделал сенсационную ставку. А также Ломаченко победил Кэмпбелла.