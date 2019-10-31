Ломаченко станет почетным послом Олимпийских игр [ Редактировать ]
Василий Ломаченко / Фото: "Сегодня"
Украинский спортсмен, боксер Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпиады-2020 в Токио.
Боксер будет одним из членов рабочей группы Международного Олимпийского комитета, где будут заниматься организацией квалификаций и самого боксерского турнира на Играх.
Помимо украинского чемпиона в группу также вошли:
- француженка Сара Орамун,
- китаец Ху Цзяньгуан,
- Мэри Ком из Индии,
- нигериец Лукмо Лаваль,
- марокканка Хадижа эль-Марди,
- кубинец Хулио Сезар ла Круз,
- американка Микаэла Майер,
- новозеландец Дэвид Ньйока;
- австралийка Шелли Уоттс.
Раньше сообщалось о том, что Ломаченко сделал сенсационную ставку. А также Ломаченко победил Кэмпбелла.
по теме
Prev Next
30 октября 2019 22:36
Кличко прокомментировал свое возвращение в бокс
Кличко выступил с важным заявлением
30 октября 2019 15:40
Свитолина героически завоевала победу в турнире WTA
Свитолина победила на турнире в Китае
30 октября 2019 09:15
Александр Усик попал в ТОП-5 супертяжей WBC
Украинский боксер Александр Усик занял пятую строчку в рейтинге супертяжей по версии WBC