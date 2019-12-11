С 2021 года Внешнее независимое оценивание по математике станет обязательным. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад.

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ВНО по математике будет двухуровневым. Его сделают обязательным из-за проблемы по математическим знаниям в учеников.

"В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям", - сказала Новосад.

Ранее сообщалось, что украинские школьники будут изучать медиаграмотность.