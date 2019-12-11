В среду, 11 декабря, Кабинет министров Украины утвердил новые правила поставки горячей воды. Об этом пишет "РБК-Украина".

Так, на заседании правительство утвердило правила предоставления услуги по снабжению горячей водой, а также типовые договоры.

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Согласно новым правилам, горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов. Это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Кроме того, определен порядок оплаты услуги и типовые договоры о ее предоставлении. Также правила устанавливают порядок взаимоотношений исполнителей и потребителей, определен порядок учета воды, обслуживания счетчиков и передачи их показателей. Нормировано снятия контрольных показателей с приборов учета.

Отметим, по данным консенсус-прогноза чиновников и экспертов за апрель 2019 года, коммунальные тарифы ежегодно будут расти на 10-20%. Горячая вода, отопление вырастут в цене на 15% в 2020 году, на 11,5% в 2021 году и на 10% в 2022 году.