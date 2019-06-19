Тарифы на тепло и горячую воду: в Украине введут ограничения [ Редактировать ]
В Украине могут ограничить тарифы на тепло и горячую воду. Соответствующее поручение по подготовке проекта дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он сказал на заседании правительства.
Цена на газ в Украине приблизительно одинаковая по всей стране, однако при этом тарифы на тепло значительно отличаются. По его словам, это зависит от того, насколько местные производители тепла вкладывали в энергоэффективность и модернизацию.
"Поэтому даю поручение Минрегиону, Минюсту, чтобы внести на следующее заседание вопрос об ограничении цен на тепло и горячую воду, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона", - сказал он.
При этом премьер прогнозирует, что таким решением можно "достичь снижения цен на тепло на 15-20%".
Отметим, по данным консенсус-прогноза чиновников и экспертов за апрель 2019 года, коммунальные тарифы ежегодно будут расти на 10-20%. Горячая вода, отопление вырастут в цене на 15% в 2020 году, на 11,5% в 2021 году и на 10% в 2022 году.
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