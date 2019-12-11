В среду, 11 декабря, вблизи Тернополя между селами Чистилов и Великий Глубочек случилось страшное ДТП. Известно, что авария произошла при участии рейсового автобуса, в результате чего один человек погиб и еще пятеро были травмированы. Об этом сообщает пресс-службу местной полиции.

По предварительной информации, около 12-ти часов произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался по маршруту Тернополь-Чистилов, с автомобилем Dacia Logan. Авария произошла из-за выезда на встречную полосу.

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На момент ДТП в рейсовом автобусе находились около 10 пассажиров. Одна из пассажиров, 65-летняя женщина, сидевшая рядом с водителем, погибла. Четыре пассажира автобуса и водитель Dacia были госпитализированы с травмами.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину несчастья. Событие внесено в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК", - добавили в полиции.

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