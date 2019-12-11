В Киеве мотоцикл насмерть сбил мужчину [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 10 декабря, в Дарницком районе Киева, мотоциклист сбил мужчину. Пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Инцидент произошел на улице Ревуцкого. Пожилого мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, сбил мотоцикл Yamaha.
Водитель транспортного средства после столкновения пролетел еще около 100 м и упал. Его в срочном порядке госпитализировали.
На место аварии прибыла следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось о том, что под Киевом в страшном ДТП пострадали дети.
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