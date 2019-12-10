Во вторник, 10 декабря, во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В результате травмы получили 5 человек, среди которых трое детей.

"В результате ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе в возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка "Пежо", 24-летняя киевлянка", - говорится в сообщении.

По факту аварии открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до трех лет заключения.

Ранее сообщалось, что Tesla на автопилоте устроила массовое ДТП, а также под Львовом водитель насмерть сбил велосипедистку.