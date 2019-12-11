Льодовики Гренландії почали танути усемеро швидше. Такого висновку дійшли полярні дослідники, які вивчали процес упродовж останніх 26 років.

Вони проаналізували супутникові знімки берегової лінії і з'ясували, що за цей час острів втратив майже чотири трильйони тонн криги. Це призвело до підвищення рівня Світового океану на понад півтора сантиметра. А до кінця ХХІ століття тала вода з острова може призвести до його зростання на сім сантиметрів.

Стрімке танення Гренландії вчені пов'язують з глобальним потеплінням.