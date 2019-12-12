Forbes назвал самых влиятельных женщин года [ Редактировать ]
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин 2019 года.
Рейтинг возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Первое место она занимает девятый год подряд. На втором месте оказалась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Третьей в 2019-м стала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Напомним, ранее Forbes назвал самых богатых музыкантов мира.
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