На трассе "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП, в результате которой погиб мужчина, сообщает "РБК-Украина".

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В результате столкновения легкового автомобиля "Пежо" и грузовика "ДАФ" водитель первого получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Отмечается, что после столкновения с грузовиком "Пежо" столкнулся еще с автомобилем "Ниссан".

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Ранее сообщалось, что под Тернополем рейсовый автобус попал в жуткое ДТП.