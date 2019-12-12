На трассе "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП, есть жертвы [ Редактировать ]
На трассе "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП, в результате которой погиб мужчина, сообщает "РБК-Украина".
В результате столкновения легкового автомобиля "Пежо" и грузовика "ДАФ" водитель первого получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
Отмечается, что после столкновения с грузовиком "Пежо" столкнулся еще с автомобилем "Ниссан".
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Ранее сообщалось, что под Тернополем рейсовый автобус попал в жуткое ДТП.
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