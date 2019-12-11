В Херсоне случилось кровавое ДТП, есть погибшие [ Редактировать ]
В среду, 11 декабря, в Херсоне произошло тройное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
По предварительным данным, автомобиль Ford, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении внедорожнику Volkswagen Touareg, от удара последний перевернулся и столкнулся с автомобилем Daewoo.
В результате аварии погиб водитель автомобиля Ford, а пассажир и водитель Volkswagen были госпитализированы с травмами. Событие было квалифицировано по части 2 статьи 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Киеве мотоцикл насмерть сбил мужчину, а также под Львовом школьный автобус попал в страшное ДТП.
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