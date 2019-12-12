Український уряд свідомо зволікає з імплементацією Мінських угод - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Український уряд свідомо зволікає з імплементацією Мінських угод, які дозволять встановити мир на Сході країни, - про це сьогодні заявив голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук.
Він також повідомив про створення міжпарламентської групи, до якої, крім українських депутатів, увійдуть парламентарії Німеччини, Франції та Росії. Завдання такого об'єднання - якомога швидше, через втілення Нормандських домовленостей, принести мир та припинити бойові дії на Донбасі.
"Стороны договорились неукоснительно соблюдать Минские соглашения, об имплементации формулы Штайнмаера в законодательство Украины, необходимо принять специальный закон о выборах на этих территориях и приступать к конкретным действиям. К сожалению, за 7 месяцев пребывания Зеленского у власти, мы не видим ощутимых шагов, направленных на мир. Если украинская сторона будет занимать такую позицию, то никакого мира не будет и боевые действия будут продолжаться.
В вопросах мирного урегулирования на Украине, необходимо привлекать, в том числе и парламентариев, которые могли бы участвовать и представляя ту или иную точку зрения руководства своих стран, которые участвуют в "Нормандском формате" для быстрейшего мирного урегулирования и прекращения боевых действий. Мы будем задействовать этот ресурс для установления мира в Украине", - зазначив Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".
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