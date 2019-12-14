Во Львове два человека отравились угарным газом, среди них четырехлетний ребенок, сообщает "УНН".

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Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести (у ребенка - 10% карбоксигемоглобина) госпитализированы в медицинские учреждения города Львова.

До выяснения причины происшествия квартира временно отключена от газоснабжения.

Ранее сообщалось, что мужчина стал инвалидом после купания в озере.