Во Львове угарным газом отравился ребенок [ Редактировать ]
Фото: meds.com.ua
Во Львове два человека отравились угарным газом, среди них четырехлетний ребенок, сообщает "УНН".
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Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести (у ребенка - 10% карбоксигемоглобина) госпитализированы в медицинские учреждения города Львова.
До выяснения причины происшествия квартира временно отключена от газоснабжения.
Ранее сообщалось, что мужчина стал инвалидом после купания в озере.
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