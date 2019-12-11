В Индонезии крокодил перекусил пополам 40-летнего рыбака, который отправился ловить крабов в местной реке, сообщает "Корреспондент".

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Часть пути мужчины преодолели вместе, а затем разделились, пересев на небольшие лодки. Вместе с товарищами мужчина не вернулся. Спустя сутки его тело разорванное на две части нашли в реке.

По предварительным данным, рыбак стал жертвой крокодила. В местной реке водится много диких животных и не раз замечены крупные рептилии.

Ранее сообщалось, что холодильник спас рыбаков от смерти.