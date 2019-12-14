Подарунок під ялинку: Національна платформа "Жінки за мир" передала благодійну допомогу для дітей прифронтової зони - Наталя Королевська [ Редактировать ]
40 тисяч дітей, які проживають у сірій зоні на Донбасі отримають гостинці в рамках благодійної акції "Подарунок під ялинку". Гуманітарна місія Національної платформи "Жінки за мир" на чолі із нардепом Наталією Королевською привезли черговий гуманітарний вантаж в села та міста на лінії розмежування.
Жінки, які об'єднались для допомоги родинам, що живуть шостий рік на лінії вогню, - відвідали багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу та дитсадки. Все найнеобхідніше збирали з усієї країни.
"Мы вместе с женщинами были инициаторами подготовки законопроекта о социальном статусе и защите мирных людей и детей, пострадавших от боевых действий и проживающих вдоль линии разграничения, в том числе, переселенцев. И сейчас законопроект проходит подготовку.
Также женщины выступили с инициативой провести широкомасштабный диалог. Наши женщины готовы поехать на неконтролируемую территорию, чтобы провести встречи с мамами, проживающими там, потому что нам - как никогда - нужно показать единство нашей страны", - зазначила Наталя Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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