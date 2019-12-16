У Києві на перехожого нацькували бійцівських собак [ Редактировать ]
Пішов на каву, а опинився в лікарні. У Києві на перехожого напав чоловік із бійцівськими собаками, які гуляли без намордників. В Україні таке трапляється вже не вперше. Наразі власника тварин розшукує поліція. Більше розкаже - Магда Кривов'яз.
З численними забоями та рваними ранами Микола Полікарпович уже п'ятий день у лікарні. Розповідає - зранку заїхав випити кави на зупинці неподалік від дому. Там і зустрів чоловіка з двома бійцівськими псами.
"Машиною став випити каву - біля заднього бамперу пройти, а там стоїть цей з двома собаками. Я пройти не можу, кажу - "забери, щоб я пройшов. - Що ти тут став машиною, я з собаками гуляю". Я йому кажу - "надягни намордники, а потім гуляй, тут люди", - розповідає Микола Бевз, потерпілий.
Між чоловіками зав'язалася суперечка, аж раптом власник собак, - каже Микола Полікарпович, - накинувся на нього зі стусанами.
"Він мене одразу вдарив, трохи попав, а ці собаки мене повалили. Коли я впав, він мене і ногами і руками", - розповідає Микола Бевз, потерпілий.
Лікарі кажуть - у пацієнта попереду тижні лікування.
"Поступив до нас з ранами середньої ступені важкості з укушеними ранами нижніх кінцівок і забійною раною лиця, зараз йому надана допомога. Це - умовно інфіковані рани, так що - як вони будуть заживати - від цього, його перебування в стаціонарі може бути подовжено", - повідомив Сергій Остапенко, завідувач травматологічного відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.
На зупинці, де стався інцидент, перехожі розповідають - господаря собак бачили не раз.
"Он тут выгуливает собак очень часто. Он очень агрессивный, говорит дворнику, который сделал замечание - убирайте за своими собаками - так он его матюками обложил. Я не знаю их породы, но боксерские такие, без намордников всегда выгуливает их", - розповідає Ірина Єлесеєва, жителька Києва.
У поліції вже відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу нападника.
"Коли працівники поліції приїхали на місце події, був лише заявник та перехожі, які бачили цю ситуацію. Свідки були опитані. Відкрито кримінальне провадження за ч.1. статті 125 - це умисне легке тілесне ушкодження", - повідомила Наталія Федоровська, начальниця відділу комунікації Деснянського УП ГУНП у Києві.
Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи терміном до року. Проте, в поліції кажуть - коли отримають більше інформації, стаття і покарання можуть бути іншими.
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