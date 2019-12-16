Пішов на каву, а опинився в лікарні. У Києві на перехожого напав чоловік із бійцівськими собаками, які гуляли без намордників. В Україні таке трапляється вже не вперше. Наразі власника тварин розшукує поліція. Більше розкаже - Магда Кривов'яз.

З численними забоями та рваними ранами Микола Полікарпович уже п'ятий день у лікарні. Розповідає - зранку заїхав випити кави на зупинці неподалік від дому. Там і зустрів чоловіка з двома бійцівськими псами.

"Машиною став випити каву - біля заднього бамперу пройти, а там стоїть цей з двома собаками. Я пройти не можу, кажу - "забери, щоб я пройшов. - Що ти тут став машиною, я з собаками гуляю". Я йому кажу - "надягни намордники, а потім гуляй, тут люди", - розповідає Микола Бевз, потерпілий.

Між чоловіками зав'язалася суперечка, аж раптом власник собак, - каже Микола Полікарпович, - накинувся на нього зі стусанами.

"Він мене одразу вдарив, трохи попав, а ці собаки мене повалили. Коли я впав, він мене і ногами і руками", - розповідає Микола Бевз, потерпілий.

Лікарі кажуть - у пацієнта попереду тижні лікування.

"Поступив до нас з ранами середньої ступені важкості з укушеними ранами нижніх кінцівок і забійною раною лиця, зараз йому надана допомога. Це - умовно інфіковані рани, так що - як вони будуть заживати - від цього, його перебування в стаціонарі може бути подовжено", - повідомив Сергій Остапенко, завідувач травматологічного відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

На зупинці, де стався інцидент, перехожі розповідають - господаря собак бачили не раз.

"Он тут выгуливает собак очень часто. Он очень агрессивный, говорит дворнику, который сделал замечание - убирайте за своими собаками - так он его матюками обложил. Я не знаю их породы, но боксерские такие, без намордников всегда выгуливает их", - розповідає Ірина Єлесеєва, жителька Києва.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу нападника.

"Коли працівники поліції приїхали на місце події, був лише заявник та перехожі, які бачили цю ситуацію. Свідки були опитані. Відкрито кримінальне провадження за ч.1. статті 125 - це умисне легке тілесне ушкодження", - повідомила Наталія Федоровська, начальниця відділу комунікації Деснянського УП ГУНП у Києві.

Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи терміном до року. Проте, в поліції кажуть - коли отримають більше інформації, стаття і покарання можуть бути іншими.