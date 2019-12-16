Україна готує пропозицію щодо розведення сил на Донбасі - МЗС [ Редактировать ]
Про перемир'я на Донбасі можуть оголосити 20 або 21 грудня. Технічне рішення має забезпечити Тристороння контактна група після того, як ОБСЄ проведе верифікації на лінії розмежування. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю виданню "Уніан".
Він наголосив, спостерігачам моніторингової місії треба мінімум доба, аби підтвердити дотримання сторонами умов, що були узгоджені на саміті Нормандської зустрічі.
Пристайко додав, що наразі українська сторона готує пропозицію щодо розведення сил і засобів ще на трьох ділянках в зоні ООС. Ці райони, за словами дипломата, мають вагоме гуманітарне значення.
Нагадаємо, раніше голова МЗС заявив, що Київ може повернутися до ідеї введення контингенту ООН на Донбас, якщо врегулювання на базі Мінських угод не приноситиме результатів.
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