Изменения в Конституцию о децентрализации: в Раде появился текст закона [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, в Верховной Раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Суть закона
В частности, меняются отдельные положения Конституции Украины об административно-территориальном устройстве. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.
Изменениями в раздел XI "Местное самоуправление" предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности общины непосредственно или через органы и ее должностных лиц решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины. При этом община определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.
Так, на конституционном уровне закрепляется право общины на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом.
Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Окружной, областной совет, их исполнительные комитеты являются органами местного самоуправления, представляют и реализуют совместные интересы общин округа, области. Окружной совет, областной совет назначает и увольняет главу исполнительного комитета совета и по его представлению формирует состав этого органа.
Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы общины, депутатов совета общины имеют жители соответствующей общины, постоянно проживающие на территории общины, достигшие на день проведения выборов восемнадцати лет и не признанные судом недееспособными. Предусмотрено сокращение срока полномочий главы общины, депутатов совета общины, окружных и областных советов, избранных на очередных выборах, который составит четыре года.
Закрепляется, что избрание председателя окружного и областного совета происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя окружного и областного совета составляет один год.
Ранее мы писали о том, что Зеленский готовил изменения в Конституцию.
по теме
Децентрализация в Украине: Зеленский предложил внести изменения в Конституцию
В пятницу, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект
Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России
Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект касательно гражданства
Жилье для переселенцев: Зеленский анонсировал запуск госпрограммы
Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление
"Я бы не подписал Минские соглашения" - Зеленский
В четверг, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Будущее Украины: Зеленский назвал формулу
Президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины