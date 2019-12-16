В понедельник, 16 декабря, в Верховной Раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Суть закона

В частности, меняются отдельные положения Конституции Украины об административно-территориальном устройстве. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

Изменениями в раздел XI "Местное самоуправление" предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности общины непосредственно или через органы и ее должностных лиц решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины. При этом община определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

Читайте также Децентрализация в Украине: Зеленский предложил внести изменения в Конституцию

Так, на конституционном уровне закрепляется право общины на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом.

Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Окружной, областной совет, их исполнительные комитеты являются органами местного самоуправления, представляют и реализуют совместные интересы общин округа, области. Окружной совет, областной совет назначает и увольняет главу исполнительного комитета совета и по его представлению формирует состав этого органа.

Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы общины, депутатов совета общины имеют жители соответствующей общины, постоянно проживающие на территории общины, достигшие на день проведения выборов восемнадцати лет и не признанные судом недееспособными. Предусмотрено сокращение срока полномочий главы общины, депутатов совета общины, окружных и областных советов, избранных на очередных выборах, который составит четыре года.

Закрепляется, что избрание председателя окружного и областного совета происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя окружного и областного совета составляет один год.

Doc 514377 from Piter234903 from

Ранее мы писали о том, что Зеленский готовил изменения в Конституцию.