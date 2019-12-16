В Киеве пьяный мужчина избил патрульную [ Редактировать ]
В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую. Об этом сообщает в Facebook полиция Киева.
Сообщается, что мужчина напал на патрульную и сломал нагрудную камеру. В итоге к нападавшему применили специальные средства и задержали. В полиции добавили, что инцидент произошел, когда патруль пытался урегулировать конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак.
Нетрезвый мужчина, который проходил мимо, ударил 19-летнюю патрульную в грудь и сбил нагрудную камеру.
Следователи Деснянского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчину до смерти забили в кафе, а также под Одессой мужчина избил жену и бросил умирать.
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