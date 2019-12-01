В Николаеве избили журналиста [ Редактировать ]
В субботу, 30 ноября, в Николаеве избили журналиста одного из интернет-изданий, передает "УНН".
В полицию поступило сообщение от корреспондента одного из местных изданий о том, что возле дома неизвестный брызнул ему в глаза неизвестным веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся.
Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.
Ранее сообщалось, что в Одессе полицейский избил директора госпредприятия.
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