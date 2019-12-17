Голлівуд заполонили дроїди та джедаї. Фанати "Зоряних війн" з усього світу з'їхалися до Каліфорнії, щоб потрапити на прем'єру фінального епізоду культової саги - "Скайвокер. Сходження".

У костюмах та обладунках улюблених героїв вони юрмляться біля кінотеатру, куди на допрем'єрний показ прибули актори та автори кіноепопеї. Світова прем'єра стрічки відбудеться в четвер. За задумом творців, це останній епізод, що розповідає про зоряні пригоди сім'ї Скайвокерів.