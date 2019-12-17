Кто стал новым послом США в Украине: экс-депутат раскрыл правду [ Редактировать ]
Новым послом Соединенных Штатов Америки в Украине скорее всего станет Кейт Дейтон. Об этом сообщил экс-депутат Сергей Лещенко.
"Это значит, что нам удасться избежать худшего сценария, когда послом в Киеве мог быть назначен человек без опыта по квоте "политических назначений", для которого заняло бы много времени погружение в украинский контекст", - написал Лещенко.
Нынешний временный посол Билл Тейлор уезжает из Украины в январе. Назначение нового посла займет время, потому что он еще не одобрен на уровне Сената.
Раньше сообщалось о том, что Джулиани опубликовал информацию о поездке в Киев. А также смотрите, когда состоится голосование по импичменту Трампа.
по теме
Россия расширила санкции против Украины
Правительство России расширило перечень граждан Украины, против которых вводятся "санкции"
Военная помощь Украине и санкции против "Северного потока - 2": США утвердили бюджет
Конгресс США принял важное решение
В США обсуждают новые санкции против России
В США намерены ввести санкции против России
В Украине депутатов станет меньше: Конституционный суд принял решение
КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении количества депутатов