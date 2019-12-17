Новым послом Соединенных Штатов Америки в Украине скорее всего станет Кейт Дейтон. Об этом сообщил экс-депутат Сергей Лещенко.

"Это значит, что нам удасться избежать худшего сценария, когда послом в Киеве мог быть назначен человек без опыта по квоте "политических назначений", для которого заняло бы много времени погружение в украинский контекст", - написал Лещенко.



Нынешний временный посол Билл Тейлор уезжает из Украины в январе. Назначение нового посла займет время, потому что он еще не одобрен на уровне Сената.

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