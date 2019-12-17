У Харкові триває рейдерське захоплення одного з найбільших торговельних центрів України "Барабашово": кому це вигідно? [ Редактировать ]
У Харкові триває рейдерське захоплення одного з найбільших торговельних центрів України "Барабашово". Про це заявив нардеп Олександр Фельдман. Він вважає причетним до цього мера Харкова Геннадія Кернеса. Фельдман, до речі, має намір висувати свою кандидатуру на посаду очільника міста. За словами нардепа, найближчим часом він вимагатиме від Верховної Ради створити й направити до Харкова тимчасову слідчу комісію для розслідування ситуації навколо "Барабашово".
"Продолжается сделать не возможным торговлю для людей. Постоянным мером Керонесом нанимается группа лиц, которая вносит дезориентацию для людей на Барабашово. Нанимаются бандиты, которые бьют людей, которые не дают рабо тать, срывают замки. То есть, если не получился прямой рейдерский захват - сегодня пытаются найти другие способы. Это так скажем, не побоюсь этого слова противостояние идеологии – работы за свои деньги для людей и передергивание, вранье, запугивание и невыдача документов для того, чтобы потом уметь этими людьми крутить"- говорить Олександр Фельдман, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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