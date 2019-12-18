Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в случае провала переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину до конца этого года, существует вероятность возобновления дискуссии весной следующего года. об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами.

По словам Коболева, если Сенат США утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент Дональд Трамп их подпишет, то подписание контракта на транзит газа произойдет в ближайшие недели.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что в противном случае прекращение транзита газа может стать большим вызовом для экономики Украины.

Раньше сообщалось о том, что в Кремле выступили с заявлением о транзите газа. А также Зеленский рассказал о договоренностях по газу.