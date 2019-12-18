Транзит газа: названа вероятная дата подписания договора [ Редактировать ]
Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в случае провала переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину до конца этого года, существует вероятность возобновления дискуссии весной следующего года. об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами.
По словам Коболева, если Сенат США утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент Дональд Трамп их подпишет, то подписание контракта на транзит газа произойдет в ближайшие недели.
Глава "Нафтогаза" также отметил, что в противном случае прекращение транзита газа может стать большим вызовом для экономики Украины.
Раньше сообщалось о том, что в Кремле выступили с заявлением о транзите газа. А также Зеленский рассказал о договоренностях по газу.
по теме
Перспективи газової угоди: міністр енергетики Олексій Оржель оприлюднив урядову програму
Чи варто українцям очікувати на подорожчання газових тарифів? Свої прогнози сьогодні оприлюднив міністр енергетики Олексій Оржель
Запуск "Действия": в Кабмине отчитались о результатах
Стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Действие"
Профспілки вимагають від уряду та "Нафтогазу" прозорих розрахунків ціни на газ - Сергій Каплін
Профспілки вимагають від уряду та Нафтогазу прозорих розрахунків ціни на газ, віддавати добутий в Україні газ громадянам та заключити прямі договори з постачальниками газу з-за кордону
На заправках дешевеет топливо
В пятницу, 13 декабря, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
Цены на газ для населения: сколько украинцы будут платить в январе
В январе 2020 цена на газ для населения изменится