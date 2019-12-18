В Печерском районе Киева мужчины нашли труп знакомого со следами насильственной смерти, сообщает "Информатор".

Рядом с мертвым мужчиной, на котором были видны следы насильственной смерти, лежала женщина. Она была в крови. Также у нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.

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По предварительной информации полицейских, все случилось из-за того, что бездомные, которые также проживают в этом здании, ограбили пострадавшую женщину.

Для дальнейших разбирательств на место вызвали следственно-оперативную группу.

Детали случившегося выясняются.

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